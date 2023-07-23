Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ormanlarda yaşanabilecek yangınlar için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiği belirten Çavuşoğlu, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Söndürülmeden bırakılan mangal gözleri, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, hava sıcaklıklarının artması ile ormanlarda yaşanabilecek yangınlar için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmaritinin orman yangınlarının bir sebebini oluşturduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişelerin güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, yasalarca yasaklanmış olan anız yakmanın da yanlış davranış örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları, yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal hayatını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor. Piknik Alanı haricinde, ateş yakmak ve bahçe temizliği yapmak için ateş ve anız yakmak yasak. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu orman yangınlara meydana gelmesi durumda 6831 Sayılı Orman Kanunu yaptırımlarının oldukça ağırdır. Vatandaşlarımızın ceza işlemlerle karşılaşmamaları, milli servetimiz olan ormanların kaybedilmesi için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir yangın durumunda açık adresi belirterek 112 Acil çağrı merkezine ihbar verilmesi hayati önem taşıyor."