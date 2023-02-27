Yalova Altınova ilçesinde çocuklar, “Kütüphanede Sinema Günü” ile beyazperdeyle buluşturuluyor.

Yalova Altınova ilçesinde çocuklar, “Kütüphanede Sinema Günü” ile beyazperdeyle buluşturuluyor.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, çocukların keyifli ve bir o kadar da eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sunmak amacıyla sinema günleri ve kütüphane etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kütüphanelerin gençlere ve çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Sinema Günleri etkinliği başlatıldı. Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.