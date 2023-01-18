Yalova Altınova Belediyesi 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi çerçevesinde 4 Mevsim Altınova Fotoğraf Yarışması başvurular başladı.

Yalova Altınova Belediyesi 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi çerçevesinde 4 Mevsim Altınova Fotoğraf Yarışması başvurular başladı.

Altınova İlçesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini belgelemek, Altınova’nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 4 Mevsim Altınova Fotoğraf Yarışması Kış Mevsimi Kategorisinin başvuruları başladı. Fotoğraflar jpeg formatında CD üzerine isim yazılarak teslim edilecektir. Fotoğraflarda çerçeve ve doğal görüntüsünü bozacak programlar kullanılmayacak. Fotoğraflarda ebat ve boyut kısıtlaması olmayacak. Fotoğrafların kullanım hakkı Altınova Belediyesi’ne ait olup, yarışmaya en fazla 4 fotoğraf ile başvurula yapılacak.

Herkese açık olan 4 Mevsim Altınova Fotoğraf Yarışması Kış Mevsimi Kategorisine başvurular, 18 Ocak -28 Şubat 2023 tarihleri arasında Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Yarışmada birinci olan fotoğrafçıya 8 bin lira, ikinci 4 bin lira, üçüncü ise 2 bin lira ile ödüllendirilecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet etti.