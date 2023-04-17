Yalova Altınova Belediyesi, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) ilgi odağı oldu.

Altınova Belediyesi; dünyanın alanında en büyük 5 turizm fuarlarından olan EMITT Fuarı’nda, bu yıl da yerini aldı. İlçenin tanıtımının yapıldığı stantta ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

EMIT Fuarında, yerli ve yabancı ziyaretçilere ilçenin değerlerin tanıtan Altınova Belediyesi, hazırladığı stantla tam not aldı. Altınova Belediyesi fuarda; Yalova’nın tarihi ve turizm yerleri, Osmangazi Köprüsü, Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere, ilçede yetişen meyveler ve dış mekân süs bitkileri ziyaretçilere tanıtıldı.

Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu, Fuar ziyaretçilerine takdim edildi. Doğa pasaportu uygulamasındaki gaye ise, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 252kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagününe gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak ve doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak. Altınova Belediyesi’nin bu uygulaması ise, EMIT Fuarında büyük takdir topladı.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde elde edilen bitkilerden üretilen ürünler de fuarda oldukça ilgi çekti. Altınova’da yetiştirilen bitkilerden elde edilerek üretilen bitki çayları, kremler, yağlar ve sabunlar büyük beğeni topladı. Öte yandan patenti Altınova Belediyesi’ne ait olan kivi reçeli, misafirlerce tam not aldı.