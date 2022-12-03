Yalova’nın Altınova ilçesinde 7 ülkeden 11 yabancı sanatçı ile 12 Türk ressamın katıldığı Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde 7 ülkeden 11 yabancı sanatçı ile 12 Türk ressamın katıldığı Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Küratörlüğünü İlhan Aydan ve Aygül Okutan’ın yaptığı Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi, Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda kapılarını sanatseverlere açtı. Açılışta Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz yıllarda hem Yalova hem de Türkiye’den katılan sanatçılarımızla sergiler yapmıştık. Bu yıl içerinde ikinci uluslararası bir sergini açtık. O yüzden bizim için önemli ve çok kıymetli bir gün. Katkı sağlayan bütün sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum” dedi.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ise Altınova’nın her alanda önde ve öncü bir ilçe olduğunu belirtti.

AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol’un selamla konuşması yaptığı program serginin açılışının ardından gezilmesiyle devam etti.

Serginin açılışının ardından davetliler sanatçıların bir birinden güzel eserlerini yakından görme fırsatı buldu. Serginin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.