Altınordu, 28 Kasım Pazartesi günü Manisa FK’yi konuk edecek. Müsabaka saat 20.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Altınordu, 28 Kasım Pazartesi günü Manisa FK’yi konuk edecek. Müsabaka saat 20.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu, 28 Kasım Pazartesi günü Manisa FK’yi konuk edecek. Müsabaka saat 20.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. İzmir temsilcisi, ligde çıktığı son 4 maçta puan almayı başaramadı ve 2 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü. Manisa FK ise çıktığı son 4 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 6 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü. İzmir temsilcisi Altınordu, düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. 15. sıradaki Erzurumspor FK ile arasında 2 puanlık bir fark bulunuyor. Manisa FK ise play-off hattına girmek için bu maça büyük önem veriyor. Onların da play-off hattıyla aralarında 2 puanlık bir fark bulunuyor.