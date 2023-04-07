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Öte yandan karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemi Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını ise Abdullah Uğur Sarı ve Kemal Elmas yapacak.

Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, yarın da Eyüpspor’u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında yarın Eyüpspor’u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 20.30’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 26 puan ile 15. basamakta yer alırken, Eyüpspor ise 54 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda yükselişe geçen Altınordu, 31. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor’u konuk edecek.

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