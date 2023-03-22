Altınordu forması giyen 19 yaşındaki Emircan Gürlük, bu sezon ortaya koyduğu performansla parlamaya devam ediyor. Genç oyuncu, 3 gol atarak geçtiğimiz sezonki gol sayısını yakaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da forma giyen Emircan Gürlük, ligde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sahada olduğu süreçte top tekniği, oyun görüşü ve şutlarıyla ön plana çıkan orta saha oyuncusu, son haftalarda da skor katkısı ile bu oyununu süsledi. 19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla ligde bu sezon 21 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Tuzlaspor maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını şimdiden yakalamış oldu. Emircan için sezon başında birçok takım teklifte bulunsa da Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, teklif edilen bonservis ücretlerini düşük bulduğu için olası bir transfere izin vermedi.

Öte yandan Emircan Gürlük, geçtiğimiz hafta Tuzlaspor maçında oyuna sonradan girerek takımının galibiyet golünü kaydetmişti.