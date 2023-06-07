Altınordu’nun 2006 doğumlu kalecisi Onuralp Çevikkan’a Trabzonspor talip oldu ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’den küme düşen Altınordu’da yaprak dökümü sürüyor. Dün öğle saatlerinde 19 yaşındaki futbolcusu Emircan Gürlük’ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg’a transfer olduğunu duyuran kırmızı-lacivertliler, şimdide 2006 doğumlu file bekçisi Onuralp Çevikkan’ın satışı için Trabzonspor’la görüşmeler gerçekleştiriyor. Sıkı bir pazarlığın olduğu ve bonservis beledinin üzerine oyuncu da verilebileceği opsiyonlar arasında olduğu öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

Altınordu, son olarak Enis Destan’ı Trabzonspor’a satmıştı.