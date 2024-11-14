Altınordu’da takım kaptanı Eren Tokat ve genç futbolculardan Ege Arslan, hafta sonu Karaköprü Belediye Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 12. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak müsabaka 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak. İzmir ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürmeye devam ediyor. Takım kaptanı Eren Tokat ve genç oyunculardan Ege Arslan, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir derbisinde Altay’ı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Tokat, “Sahamızda iyi oynuyoruz ve İzmir derbisinde Altay’ı mağlup ettik. Bu galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarının kalan 6 maçını da kazanıp ilk yarıyı en üst sırada tamamlamak istiyoruz” dedi.

Batman Petrol Spor ile oynanan maçta yaptıkları hatayı bu defa yapmayacaklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, “Bu sefer yine bir başka Güneydoğu deplasmanına gidiyoruz. Bir önceki deplasmandaki hataları yapmayacağız. Kazanarak döneceğiz. Takım olarak birbirimize inancımız tam” diye konuştu.

Ege Arslan: “Üç puanla İzmir’e dönmek istiyoruz”

Genç oyunculardan Ege Arslan da “Haftayı İzmir derbisini kazanarak kapattık ve zirve takibini sürdürüyoruz. Hafta sonu Karaköprü maçını kazanıp, İzmir’e üç puanla dönmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bizler antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Şanlıurfa deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.