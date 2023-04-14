Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Altay’la oynanan İzmir derbisinden sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun kendilerine ait olan soyunma odasını temizleyerek örnek bir davranışa imza attı.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Altınordu’yu konuk etti. Karşılaşma Altınordu’nun 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sonrasında Altınordu bir klasik haline getirdiği soyunma odasını aldığı gibi bırakma eylemini yine gerçekleştirdi. Dün maç sonrasında da Altınordu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Derbi galibiyeti sonrası her zaman olduğu gibi Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda da soyunma odamızı nasıl bulduysak öyle bıraktık" denildi.