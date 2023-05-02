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Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında oynanan Bandırmaspor maçında sakatlanan Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor’un 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan İzmir temsilcisinin kalecisi Ali Emre Yanar’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kırmızı-lacivertli kulüp, “Oyuncumuzun şikayetlerinin artması üzerine bugün gerçekleşen operasyon, Karşıyaka’da Op. Dr. Cem Karas tarafından yapılmıştır. Oyuncumuzun burun kemiğindeki kırık lokal anestezi ile manipüle edilerek yerine oturtulmuştur. Sporcumuzun 2 gün istirahat sonrası bireysel antrenmanlarına başlaması planlanmaktadır. Ali Emre Yanar’ın ayrıca en az 2 hafta süre ile takım antrenmanı ve maçlarda koruyucu yüz maskesi kullanması gerektiği belirtildi” ifadelerine yer verdi.