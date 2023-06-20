Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Altınordu’da ayrılıklar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de sezonu 16. sırada bitirerek TFF 2. Lig’e düşen Altınordu’da yol ayrımları başladı. İlk olarak Emircan Gürlük’ü 2 milyon Euro karşılığında Rusya ekibi Orenburg’a satan İzmir temsilcisinde kiralık oyuncular Selim Ay, Kerim Alıcı, Erdem Gökçe ve Metehan Mimaroğlu takımlarına geri dönerken, sözleşmesi biten Yusuf Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan, Hüsamettin Yener, Ahmet Dere ise serbest kaldı. Sarı-lacivertlilerde son olarak da Emirhan Aydoğan, Bandırmaspor’a transfer oldu.