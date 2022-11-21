Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmaları geçekleştiriliyor. Ekipler, kırsal mahallelerde beton yol çalışmalarına devam ederken, farklı noktalarda ise sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar dahilinde ekipler son olarak Öceli Mahallesi’nin bir sokağında 2 kilometrelik alanda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gerçekleştirdikleri altyapı, üstyapı ve yol çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başkan Tören, “Hemşehrilerimizi hak ettikleri hizmetler ile buluşturabilmek adına büyük bir emek, özveri ve gönül mesaisiyle çalışıyoruz. Mahallelerimizi ve insanımızı güçlü ve sağlıklı altyapı yatırımları yanında konforlu yollarla şehrimizle buluşturuyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin tüm ekiplerimiz büyük özveri içerisinde çalışmaya devam ediyor. Öceli Mahallesi’nde tamamlanan çalışmamız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlar ise tamamlanan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.