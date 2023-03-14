Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına çiçek ve hediye takdim edildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kamu ve özel hastanelerini ziyaret etti. Ekipler, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı anısına çiçek ve hediye takdiminde bulundular.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ömürlerini hayat kurtarmaya vakfetmiş, gecesini gündüzüne katarak fedakarca hizmet eden, pandemide olduğu gibi yaşadığımız deprem felaketinde de canları pahasına mücadele veren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

Hekimler ve sağlık çalışanları, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.