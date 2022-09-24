Altınordu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Yeşilçam Konseri" dinleyenleri eskilere götürdü.

Altınordu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Yeşilçam Konseri" dinleyenleri eskilere götürdü.

Yeşilçam’ın efsaneleri Hülya Koçyiğit’in, Emel Sayın’ın, Türkan Şoray’ın, Filiz Akın’ın rol aldığı unutulmaz filmlerin zihinlere kazınan efsanevi şarkılarını seslendiren sanatçılar Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal, Yeşilçam Konseri ile Ordululara hafızalara kazınan bir akşam yaşattı. Konsere ev sahipliği yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Belkıs Özener’in Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği unutulmaz şarkıları hatırlatarak “Şöyle bir, hafızamı yokluyorum, Balıkçı Azize, Sevemedim Kara Gözlüm, Hıçkırık, Boş Çerçeve, Buruk Acı, Damarımda Kanımsın ve daha niceleri. Bir kuşağı hüzünden neşeye, kahırdan sevince duygunun bütün mevsimlerini yaşatan ve en önemlisi de sonunda her ne olursa olsun sımsıcak bir his bırakan filmler. Belki bir Türkan Şoray’dı bizi hüznün yedi ikliminde gezdiren belki Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’dı belki bizi duygu selinin içine sürükleyen belki de Selda Akkor, Fatma Girik biraz uçarı ve inatçı bir hikâyenin ortasında bizi çekiyordu zaman zaman. Perihan Savaş kenar mahalleden mahcup bir şekilde metropole yolculuk yapıyordu kimi zaman, ama hepsinin ortak bir özelliği sımsıcak bir ses. Gönülleri titreten, hüznün renklerinde bize rüyalar gördüren o ses işte Belkıs Özener’di gönüllerimizi titreten sesin sahibi bugün burada bizimle birlikte” şeklinde konuştu.

Başkan Aşkın Tören’in konuşmalarının ardından Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal sahneye çıkarak hafızalara kazınmış Yeşilçam filmlerinde seslendirilen şarkıları konsere gelen vatandaşlar ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.