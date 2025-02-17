TFF 2. Lig’deki yoğun maç haftasında oynadığı Kırklarelispor, 24Erzincanspor ve Sincan Belediye Ankaraspor maçlarından galibiyetle ayrılan Altınordu’da keyifler yerine geldi.

TFF 2. Lig’in ikinci yarısına deplasmanda oynadığı ve golsüz berabere kaldığı İnegöl maçıyla başlayan Altınordu, yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör Olcay Şahan ile yolları ayırıp takımın başına Ersan Parlatan’ı getirmişti. Parlatan yönetimindeki ilk maçında Kepezspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-lacivertliler, sonraki hafta deplasmanda Isparta 32 Spor ile berabere kaldı. TFF 2. Lig’de yoğun maç trafiğinin başladığı haftada geçen hafta sahasında Kırklarelispor’u, geçen hafta içinde 24 Erzincanspor’u mağlup eden Altınordu; Pazar günü de 2-0 geriye düştüğü maçta Sincan Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışı için önemli bir üç puana imza attı. İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle lider Sarıyer ile puan farkını 9’a düşürdü.

Ersan Parlatan oyuncularını tebrik etti

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Sincan Belediyespor karşısında geriye düşmelerine rağmen aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını soyunma odasında tek tek kutladığı öğrenildi. Daha sonra kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulunan Parlatan, son haftalardaki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi. Yoğun maç trafiğinde oynadıkları üç maçı da kazandıklarını ve bundan dolayı da oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden Parlatan, "Ligde her maçın zor olduğunu söylemiştim. Her maçımız çok zor geçecek. Sahada; isteyen arzulayan mücadele eden maçı kazanacak. Ankaraspor maçında da pes etmediniz ve galibiyetle ayrıldınız. Ben sizlere inanıyorum. Maç maç düşünüp ligin sonuna kadar zirve yarışını kovalayacağız" şeklinde konuştu.