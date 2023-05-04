Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Altınordu, deplasmanda Bodrumspor’la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, zorlu müsabakanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bodrumspor’a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-lacivertli takım, zorlu deplasmandan puanla dönerek düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Alperen Selvi ve Selim Ay, bu deplasmanda forma giyemeyecekler. Altınordu, Bodrumspor maçı için cumartesi günü Bodrum’a giderek kampa girecek.

Altınordu’nun gençleri Türkiye üçüncüsü

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı, U19 Elit Ligi’ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Bu sezon mücadele ettiği U19 Elit Ligi B Grubu’ndan çıkan Altınordu’nun gençleri, Sivasspor ve Trabzonspor’u eleyerek Antalya’daki finallerde mücadele etme hakkını kazandı. Yarı finalde Galatasaray’a yenilen Altınordu U18/19 Takımı, üçüncülük maçında Beşiktaş’ı normal süresi 2-2 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Kupa töreninden sonra konuşan Efe Kaan Yıldız, Hasan Berat Kayalı ve Muhammed Berkay Kınaç ile Altınordu U18/19 Takımı Teknik Sorumlusu Mesut Kır, sezonu üçüncü olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını belirttiler.

Öte yandan Altınordu Futbol Okulları bünyesinde yer alan Bursa AFO’nun yarışmacı takımı Bursa Kaplıkaya Kültürspor da Konya’daki U14 Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde etti.