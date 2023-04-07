Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından günlük 10 bin iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İftarlık sıcak yemek dağıtımları şehir merkezinde oluşturulan 15 noktadan yapılırken, ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı kesimlerin ise kapılarına götürülüyor. Altınordu Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki dağıtım noktaları dışında günlük bin sıcak yemeği kırsal mahallelerde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere ulaştırıyor.

İhtiyaç sahipleri, depremzedeler, yaşlılar, hastalar, engelliler, yalnız yaşayanlar, dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplardan talep edenlere Ramazan boyunca her gün sıcak yemekler iftar saatinden önce ekipler tarafından ulaştırılıyor.

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşliğin simgesi olduğuna dikkat çeken Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu’muzda iftar sofralarına ulaştırdığımız 10 bine yaklaşan sıcak yemek ikramlarımız ile paylaşmanın ve kardeşliğin yaşandığı bir Ramazan ayını daha yaşıyoruz. Hemşerilerimiz ile her zaman kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Paylaşarak güçlenmeye, bereketi çoğaltmaya kardeşliğimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.