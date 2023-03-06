Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Gençlik Merkezi Şehir Atölyesi’nin çalışmalarında sona gelindi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Gençlik Merkezi Şehir Atölyesi’nin çalışmalarında sona gelindi.

Ordu Üniversitesi kampüsünün de bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi’ne ait zemin artı 3 Katlı binada yapımında sona gelinen Gençlik Merkezi Şehir Atölyesi, kısa sürede hizmete sunulacak. İçerisinde 24 saat açık olacak 1’i engelli kütüphanesi olmak üzere 3 kütüphane, 2 etüt merkezi, 1 adet e-spor oyun salonu, sanat atölyesi, müzik konservatuvarı ve üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane bulunan merkez, gençlerin hayatında önemli bir yer tutacak. Üniversite öğrencilerinin akademik ve bilimsel kaynaklara kolaylıkla erişebilecekleri uyumayan kütüphanesi, tüm öğrencilere sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı sunacak. Etüt merkezi, aynı zamanda gençlerin birlikte sosyal aktiviteler ile keyifli vakit geçirecekleri e-spor oyun salonu gençlerin ilgisini çekecek. Proje ayrıca, öğrencilerin birçok farklı sanat dalıyla tanışacakları yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfedecekleri sanat atölyesini de bünyesinde bulunduracak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyon görevi ile gittiği bölgede çalışmalarına devam ederken, şehirdeki projeleri de takip ettiklerini belirtti. Başkan Tören, “Ülkece hepimize derin acılar yaşatan deprem felektenim yaralarının sarılması, acıların paylaşılması ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için Adıyaman Gölbaşında tüm varlığımızla çalışıyoruz. Öte yandan şehrimizde hizmetlerimizi hiçbir aksamaya izin vermeden sürdürüyor, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok önemsediğimiz projelerimizden bir olan Gençlik Merkezi Şehir Atölyesi’ni kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Şehrimizin gençlerinin ve eğitimleri için Üniversitemizdeki her bir gencimizin bilimsel kaynaklara ulaşım imkanını ve sosyalleşebilecekleri ortamları ivedilikle şehrimizin ve gençlerimizin hizmetine sunarak hem bugünümüze hem de yarınlarımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Yine Ordu Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden gençlerimizin şehir ile daha canlı bağ kurarak akademik kazanımlarını uygulama sahalarına taşıyacak imkanları kendilerine sunacağız" dedi.