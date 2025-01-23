Altınordu, teknik direktörlük görevi için Ersan Parlatan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 18. hafta mücadelesinde İnegölspor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, yaşanan bu puan kaybının faturasını Teknik Direktör Olcay Şahan’a çıkardı ve genç çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, bu hamle sonrasında kısa bir süre içerisinde 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan’la anlaşma sağladı. Daha sonra Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde imza töreni düzenleyen Altınordu, Parlatan’la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktörleri Ersan Parlatan’ı uzun süredir takip ettiklerini belirten Özkan, “Hocamız ve ekibine hayırlı olsun. İmza töreni için Avrupa’da bile birçok takımda olmayan bir yerleşkenin içindeyiz. Maalesef bu yerleşkenin hakkını veremiyoruz. Bu yerleşkenin hakkı Süper Lig’de mücadele etmek ve Avrupa takımları ile kora kor mücadele etmektir. Bu sezona başlarken Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızın yanı sıra gurbetçi kökenli oyuncularımızı kadromuza dahil ettik. Lig başladığında herkes bize şüpheyle bakıyordu ama ilk yarıyı iyi bir yerde tamamladık. Bırakın Almanya’dan İzmir’e gelmeyi; İzmir’den Uşak’a bile gitseniz oraya alışmak bir süre alır. Bütçemizin el verdiği ölçüde bir kadro oluşturduk. Şu anda şampiyonluğun paydaşıyız. Mücadele ettiğimiz tüm takımlar bizim kardeşimizdir” dedi.

Seyit Mehmet Özkan: “İkinci Hüseyin Eroğlu’nu arıyorum”

Hedeflerinin sezon sonunda mutlaka 1. Lig’e çıkmak olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Bizim mutlaka 1. Lig’e çıkmamız gerekiyor. 1. Lig göz önünde ancak TFF 2. Lig göz önünde değil. Genç oyuncularımızı vitrine ve görücüye çıkarmak istiyorsak mutlaka 1. Lig’e yükselmememiz gerekiyor. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıllık yakaladığımız periyodu daha yukarıya taşımak istiyoruz. Buradan Süper Lig’e çıkıp Athletic Bilbao gibi bir yapıda olmamız lazım. 25-26 yaşlarında Öz Kaynak Sistemi’nden oyuncuları olan takım olmalıyız. Maalesef biz oyuncuyu yetiştiriyoruz oyuncularımıza teklifler gelince babalar devreye girip ‘Başkanım bize teklif geldi müsaade edin’ diyor. Bu nedenle bizimle aynı türden düşünen kişilerle yol yürümeliyiz. Buradan açıkça söylüyorum ben ikinci Hüseyin Eroğlu’nu arıyorum. Bu nedenle Ersan Parlatan hocamız ile uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ersan Parlatan: “Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum”

Altınordu’nun yeni teknik direktörü Ersan Parlatan da çok güzel bir camia ve kulüple anlaştığını dile getirerek, “Önceden yakınından geçtiğim tesisi bugün ilk kez gezdim. Muhteşem bir tesis var. Başkanımız ile birlikte U13 takımlarının maçlarını izledik. İçerisi oldukça cıvıl cıvıl. Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum. Hem Türkiye’de hem de Almanya’da çalıştım. Her iki kültürü de biliyorum. Altınordu da gurbetçi oyuncuları ile ilk yarıyı iyi bir yerde tamamladı” diye konuştu.

“Altınordu’yu üst seviyelere çıkarmak istiyoruz”

Hedeflerinden de bahseden Ersan Parlatan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Altınordu’da uzun vadeli çalışıp Altınordu’yu üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bu takımın yeri asla TFF 2. Lig değil. Hedeflediğimiz 1. Lig’e en kısa sürede yükselmek istiyoruz. İki yönlü düşünerek hem yarışmacı hem de geliştirici takım olmalıyız. Altyapı takımlarımızın maçlarını takip edeceğiz. Onları A takıma katabilmek için mücadele edeceğiz. Bu nedenle uzun vadeli çalışmak istiyorum. Umarım arzuladığımız gibi başarılı oluruz.”