Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde ve yoğun olarak kullanılan noktalarda Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ana arterler, sokaklar, caddeler ve hastane bölgelerinde sokak yıkama çalışmaları gerçekleştirildi. Yazın tadını çıkarmak isteyen ailelerin ve çocukların uğradığı parklar ve yeşil alanlar da unutulmadı. Ekipler tarafından çimler biçildi, parklar temizlendi ve çocuk oyun grupları yıkandı.

Cami temizlik ekibiyle yıl boyunca tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiren Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından, bayramın huzur ve sevincinin merkezi olan camiler detaylı temizlendi, cami bahçeleri de tazyikli su ile yıkandı.

Bayram hazırlıklarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Huzurun, sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolleri olan bayramları kadim geleneklerimizle birlikte yaşatmak için gayret ediyoruz. Bayram öncesi tüm hanelerde yaşanan tatlı telaş ve hazırlıkları aynı şekilde şehrimize yansıtmaya çalışıyoruz. Hem şehrimizin değerli sakinlerinin, hem de şehir dışından gelen kıymetli misafirlerimizin bayram sevincini doyasıya yaşamaları için ek tedbirlerimizle bayram öncesi olduğu gibi bayram boyunca da sahada olacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.