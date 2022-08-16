Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin 72 mahalle için başlattığı standardı yüksek ve konforlu beton yol çalışmaları sürerken, kırsal mahallelerde uzun zamandır beklenen yol sorunları çözüme kavuşturuluyor. Mahallelerde devam eden beton yol çalışmaları çerçevesinde Alembey Mahallesi’nin 3 sokağında çalışmalar tamamlandı.

Beton yol programında sona yaklaştıklarını söyleyen Başkan Aşkın Tören, “Kırsal mahallelerimizi her yönüyle güçlendirmek istiyoruz. Bunun için de öncelikle ulaşım altyapısını güvenli standardı yüksek ve konforlu hale getirmek üzere başlattığımız beton yol çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz. Tarımsal desteklerimizden sosyal desteklerimize kadar kırsalda yaşamı destekleyici ve vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalarımız kesintisiz sürecek” dedi.

Alembey Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.