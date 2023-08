Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Bucak Mahallesi’nin toplam 29 sokağında alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yaşanabilir bir şehir anlayışı ile sürekli olarak çalışma sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bu şehrin insanının her biri bizim için aziz ve değerli, burası hepimizin şehri. Altınordu’muzu her caddesiyle her sokağıyla güzelleştirmek, geliştirmek ve standardını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin her sokağına her caddesine, her mahallesine ve her köşesine dokunmaya, eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, gönüllerini ve rızalarını kazanacak çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.