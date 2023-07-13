TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz sezon ligi 35 puanla 16. sırada tamamlayarak beklenmedik bir şekilde 1. Lig’den küme düşen Altınordu, yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek. İzmir temsilcisi, bugün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına resmen başladığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takımımız, 2023-2024 sezonun ilk çalışmasını Metin Oktay Yerleşkemizde gerçekleştirerek yeni sezona merhaba dedi" ifadeleri kullanıldı.

Altınordu’da yaprak dökümü devam edecek

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’nun küme düşmesiyle birlikte birçok oyuncu yollar ayrılırken, bu ayrılıkların devam edileceği de öğrenildi. İzmir ekibi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Ahmet İlhan Özek, Çorum FK ile prensip anlaşmasına varırken, Erdi Dikmen Sakaryaspor’a, Ali Dere Göztepe’ye, Emirhan Aydoğan Bandırmaspor’a, Kürşad Sürmeli ADO Den Haag’a, Emircan Gürlük Orenburg’a, Volkan Fındıklı ise Kuşadasıspor’a transfer oldu.