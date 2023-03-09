Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligi’ndeki grubunu 2. sırada tamamladı ve Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmek için play-off çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligi’ndeki ilk sezonunda grubunda oynadığı 18 maçın 14’ünü kazanarak 43 puanla grubunu 2. tamamladı ve Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmek için 11 Mart tarihinde başlayacak olan play-off çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Dört farklı şehirde oynanacak olan müsabakaların Sivas etabında yer alacak olan Altınordu Voleybol sırasıyla İmamoğlu Belediye Spor, İş Voleybol ve TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.

Şube Yarışmacı Takımlar Sorumlusu Dr. Furkan Eren Uzyıldırım Sivas yolculuğu öncesi yaptığı konuşmada, "En iyi şekilde mücadele ederek, başarılarla şehrimize dönmek istiyoruz. İzmir’imizi temsil edecek diğer üç takım olan İzmir DSİ Spor Kulübü, Gençlik Koleji ve Bergama Belediye Spor’a da başarılar diliyorum" dedi.

A Takım Antrenörü Osman Avcılar ise, "Zorlu rakipler var. Play-off maçlarında da grup etabında olduğu gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi sonuçlarla dönmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.