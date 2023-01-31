Altınordu, Gökhan Ünal’ın takımın başına gelmesinden bu yana evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ve Boluspor maçlarında berabere kalırken, Gençlerbirliği’ni de mağlup etmeyi başardı. Böylece İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal yönetiminde oynadığı iç saha maçlarında kayıp yaşamadı.

Altınordu, Gökhan Ünal’ın takımın başına gelmesinden bu yana evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ve Boluspor maçlarında berabere kalırken, Gençlerbirliği’ni de mağlup etmeyi başardı. Böylece İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal yönetiminde oynadığı iç saha maçlarında kayıp yaşamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon iç sahada gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken evinde çıktığı 11 müsabakada; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligde genel olarak da kötü günler geçiren Altınordu, teknik adam değişikliğine gitti ve takımın başına Gökhan Ünal’ı getirdi. Ünal’dan önce iç sahada oynanan son 4 maçta arka arkaya mağlubiyet alınırken, 40 yaşındaki teknik adamla birlikte bu seriye son verildi ve Altınordu iç sahada kaybetmemeye başladı. Gökhan Ünal dönemiyle kırmızı-lacivertli ekip, iç sahada karşılaştığı Çaykur Rizespor ve Boluspor maçlarında berabere kalırken, Gençlerbirliği’ni de mağlup etmeyi başardı. Durum böyle olunca Altınordu uzun bir süre sonra evinde kaybetmemeye başlamış oldu.