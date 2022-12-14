Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Altınordu, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kahraman, Altınordu’nun başında bu sezon 16 maça çıkarken, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ayrıca İzmir temsilcisi ligde topladığı 12 puanla düşme hattında bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altınordu, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ve Antrenör Cüneyt Yis ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

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