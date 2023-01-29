Altınordu, Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta sadece bir kez kaybetti.

Altınordu, Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta sadece bir kez kaybetti.

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Altınordu, dün oynanan müsabakada Boluspor ile berabere kaldı. Böylece İzmir temsilcisi Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta kolay kolay teslim olmadığını gösterdi.

Ünal’ın ilk maçı olan Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatıp 1 puan kazanan kırmızı-lacivertliler, ikinci maçında ise Gençlerbirliği’ni geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puana ulaşan taraf oldu. Altınordu üçüncü maçta ise zorlu Sakaryaspor deplasmanında maçı bırakmayıp 1-1’e getirse de 2-1 kaybetmişti. Son olarak dördüncü maçta Gökhan Ünal’ın öğrencileri İzmir’de play-off mücadelesi veren Boluspor’u konuk etti ve karşılaşmanın 90. dakikasında gol atarak teslim olmadı ve 1 puanı aldı. Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 16’ncı sırasında yer alıyor.