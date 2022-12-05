Altınordu, cumartesi günü Bandırmaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada ev sahibini galibiyeti getiren gol 27. dakikada Atabey Çiçek’ten gelmişti. Bu sonuçla birlikte Altınordu’nun ligde kazanamama serisi 6 maça çıkmış oldu. İzmir temsilcisi, 12 puanla düşme hattının ilk basamağı olan 16. sırada yer alıyor.

Göztepe, teslim olmadı

Göztepe, teslim olmadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Bandırmaspor deplasmanında kaybederek ligdeki arka arkaya 6. mağlubiyetini elde etmiş oldu. İzmir temsilcisi, 12 puanla 16. sırada yer alıyor.

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