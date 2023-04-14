Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Altınordu, Altay’ı 2-1 mağlup ederek düşme hattından kurtulmak adına rahat bir nefes aldı. Altay ise evindeki avantajı kullanamayarak alt sıralarda kalmaya devam etti.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftası İzmir derbisi heyecanı yaşandı. İki takımın da kontrollü oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Altınordu ikinci yarıda 46. dakikada golünü attı ve 1-0 öne geçti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken 49. dakikada yaşanan gerilimde Zeki Yıldırım, Metehan Mimaroğlu’na yumruk attığı için kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan Altay kısa sürede reaksiyon verdi ve Naderi’nin golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin büyük bir ölümü sessiz geçerken oyuna sonradan dahil olan Ali Özgün 90+8’de takımını öne geçiren golü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Altınordu puanını 29’a çıkartarak düşme hattından kurtulurken, Altay ise 31 puanla 13. sırada kalmaya devam etti. Siyah-beyazlılar, 3 gün sonra kritik maçta Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Altay’ın kaybetmesi halinde düşme hattına iyiden iyiye yaklaşmış olacak.