Spor Toto 1. Lig’de hafta sonu İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak olan Altınordu’da futbolcular, bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig’de hafta sonu İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak olan Altınordu’da futbolcular, bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek istiyor.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de hafta sonu oynanacak İzmir derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe ile karşılaşacakları maçtan 3 puanla ayrılmak isteyen futbolcular, milli araya moralli girmek istiyor.

Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar, Göztepe’yi mağlup ederek bu sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini ifade ederek, “Öncelikle ilk hedefimiz futbolun doğrularını yapmaya devam edip kendi oyun planımıza kendi stratejimize sadık kalıp bir an önce galibiyet ile tanışmak. Bunun için çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Pazar akşamı Göztepe deplasmanında 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Hafta sonu oyun planı yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Altınordulu genç futbolcu Emircan Gürlük ise sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyerek, “Göztepe maçı bizim için çok zor geçecek. Artık galibiyet ile tanışmak istiyoruz. Milli araya da rahat girmek istiyoruz. Bu maçımızı kazanıp küme düşme hattından çıkıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp milli araya moralli gireceğiz” dedi.

Safa Kınalı da Göztepe maçı ile ilgili olarak, “Pazar günü Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılarak oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Tüm takım özveri ile çalışıyoruz. Bu maçı kazanıp milli araya moralli gitmek istiyoruz. İnşallah derbiden 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.