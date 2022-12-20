Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 17. haftaya kadar ligde kaydettiği 15 golle, Denizlispor’la birlikte ligin en az gol atan iki takımından birisi konumunda bulunuyor.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 17. haftaya kadar ligde kaydettiği 15 golle, Denizlispor’la birlikte ligin en az gol atan iki takımından birisi konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da bu sezon işler iyi gitmiyor. Puan olarak son sıralardan çıkamayan İzmir temsilcisi, gol yollarında da Denizlispor’la birlikte ligin en kötü takımı konumunda. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon sadece 15 kaydederek, maç başına 0.9 ortalamayla oynuyor. Atılan bu gollerin 9’unu ise Ahmet İlhan Özek kaydetti. Diğer oyunculardan istenilen skor katkısı alınamayınca kötü senaryo kaçınılmaz oldu ve İzmir temsilcisi bu alanda ligin en kötü takımlarından biri haline geldi.