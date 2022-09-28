Bu mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Murat Temel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Oran olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu, 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

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