Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yol yapımının sürdüğü Meram Sitesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Hemşehrilerine çalışmalar hakkında bilgi aktaran Başkan Ömer Günel, “Seçim döneminde Meram Sitesi’ne verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Artık tüm Kuşadası için çalışan bir belediye var” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu, 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı.
Bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (kapalı): 50 TL
Misafir Tribün: 40 TL
Öte yandan, karşılaşmayı izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.
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