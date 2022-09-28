Öte yandan, karşılaşmayı izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig’de 8. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 8. hafta hakemleri belli oldu

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