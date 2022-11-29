1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Altınordu’nun galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.

1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Altınordu’nun galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 15. hafta mücadelesinde Manisa FK’yi konuk etti. Müsabaka, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’de başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılar müsabakadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Altınordu’nun tek golünü ise Manisa FK’nin oyuncusu Muhammet Taha Şahin kendi kalesine attı.

Altınordu’dan kazanamama serisi

Spor Toto 1. Lig’de son galibiyetini ekim ayında alan İzmir temsilcisi, daha sonra çıktığı Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Ufuk Kahraman ve öğrencileri; bu maçlarda 3 gol atarken, kalelerinde de 12 gol gördü. Altınordu, ligde 16. sırada yer alıyor. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Erzurum FK ile arasında 2 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir temsilcisinin ilk hedefi 3 puanla tanışıp düşme hattından kurtulmak olacak.