Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 12. hafta mücadelesinde yarın Karaköprü Belediyespor’a konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 12. hafta maçında Karaköprü Belediyespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karaköprü Faruk Çelik Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesinde İzmir ekibi topladığı 22 puanla 3. sırada yer alırken, Karaköprü Belediyespor ise 6 puanla düşme hattında 16. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların çok iyi ilerlediğini vurgulayan Şahan, “Çok zor bir deplasman maçı bizleri bekliyor. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyorsak kayıpsız geçmemiz gereken bir müsabaka. Onun için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Takımın havası gayet iyi. Derbide alınan galibiyetler sonrası keyifler hep yerinde olur. Tüm hafta önümüzde maç için gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Bütün konsantrasyonumuzu Karaköprü Belediyespor maçına vermiş olduk. Bizim her maçtaki hedefimiz aynı, her maça 3 puan için çıkıyoruz. İnşallah bu hafta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.