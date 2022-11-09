Altınordu’nun file bekçisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig’de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda bulunuyor.

Altınordu’nun file bekçisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig’de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun kalecisi Ali Emre Yanar, kurtarışlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 11 maçta forma giydi. Bu süreçte kalesinde 19 gol görmesine rağmen maç başına 4 kurtarışa imza attı. Genç kaleci yaptığı kurtarışlarla ligin zirvesinde yer alıyor. Yanar’ın, 1. Lig’de en fazla kurtarış yapan kaleci olmasına rağmen Altınordu, bu sezon sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.