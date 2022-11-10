Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra Altay derbisini kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra Altay derbisini kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig’e kötü bir başlangıç yapan Altınordu, ilk galibiyetini ligin 7. haftasındaki Tuzlaspor deplasmanında almıştı. Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, daha sonra Samsunspor ve Denizlispor’u mağlup ederek 3 maçlık bir seriye imza atmıştı. İzmir temsilcisi, bu seriyi Yeni Malatyaspor karşısında İzmir’de oynadığı maçta 3-0’lık mağlubiyetle kaybetmişti. Bu hafta da yine iç sahada oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Bodrumspor’a elenen Altınordu, yeni bir seri için çıkış yolu arıyor.

Tek hedef derbi galibiyeti

Altınordu, kötü gidişatını İzmir derbisinde sonlandırarak hem moral bulmak, hem de yeni bir galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekip, aynı zamanda kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Altınordu - Altay derbisi 13 Kasım Pazar günü 16.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak.