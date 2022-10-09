Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 mağlup ederek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 mağlup ederek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Tuzlaspor’a konuk oldu. İlk yarım saatlik bölüm dengeli bir oyunla geçerken, 30. dakikada rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen kırmızı-lacivertliler, rakip alandaki baskısını artırsa da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıya sakatlıktan dönen tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan Özek’i alarak başlayan İzmir temsilcisi, 63. dakikada Özek’in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

3 puan hasreti bitti

Bu sonuçla Altınordu, 8 hafta sonunda oynadığı 7 maçta (1 hafta BAY) ilk galibiyetini almış oldu. Şanssızlığını kıran kırmızı-lacivertliler, puanını 6’ya çıkardı.

Altınordu’nun bu sezon oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde:

1. Hafta: Gençlerbirliği: 3 - Altınordu: 3

2. Hafta: Altınordu: 0 - Sakaryaspor: 2

3. Hafta: Boluspor: 1 - Altınordu: 1

4. Hafta: Altınordu: 1 - Pendikspor: 1

5. Hafta: Göztepe: 1 - Altınordu: 0

6. Hafta: BAY

7. Hafta: Altınordu: 1 - Keçiörengücü: 4

8. Hafta: Tuzlaspor: 0 - Altınordu: 1