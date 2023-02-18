Altınordu, Göztepe’den ayrılan eski oyuncusu Hüsamettin Yener’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Altınordu, Göztepe’den ayrılan eski oyuncusu Hüsamettin Yener’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi ara transfer döneminin başında Sakaryaspor’dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor’dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor’dan Selim Ay, Ümraniyespor’dan Metehan Mimaroğlu ve Menemen FK’dan Ali Özgün’ü kadrosuna katmıştı. Kırmızı-lacivertliler şimdide Göztepe’den ayrılan eski oyuncusu Hüsamettin Yener’i sezon sonuna kadar transfer ettiğini duyurdu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yener; Altınordu formasını tekrar giymekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Altınordu, misyon ve vizyon gereği bana uyan bir kulüp. Burada başarılı günlerim oldu. Tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum. Ama her şeyden önce ülkece kötü günler yaşadık. Bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orada olamasak da bizler de en az oradaki vatandaşlarımız kadar hissettik depremi. Birbirimize destek olarak bu kötü günleri atlatacağız. Altınordu’nun lige hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Burada harika bir birliktelik var. Ligin ikinci yarısında çok çalışıp Altınordu’yu üst sıralara taşıyacağız. Burada harika bir takımdaşlık duygusu var, eski takım arkadaşlarımı yeniden gördüğüm için de ayrıca çok mutluyum. Burada güzel bir ortam var. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız" dedi.