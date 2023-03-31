Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, takımın başına Hasan Özer’in geçmesinden bu yana çıktığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve yükselişe geçti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ligde zor zamanlar geçirirken iki teknik direktörle çalışıp yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertliler sezona Ufuk Kahraman yönetiminde başlayıp arka arkaya kötü sonuçlar alınıp işler istenildiği gibi gitmeyince Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal’ı getirdi. Ünal’la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, çok geçmeden yollarını ayırıp teknik direktörlük görevi için Hasan Özer’le anlaştı. Altınordu, Hasan Özer yönetiminde çıktığı Tuzlaspor ve Denizlispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken sadece lider Samsunspor’a deplasmanda kaybetti. Durum böyle olunca 48 yaşındaki teknik adam İzmir temsilcisine rahat bir nefes aldırırken toplayabileceği 9 puanın 6’sını da almış oldu.

Öte yandan bu haftayı BAY geçen Altınordu, 8 Nisan Cumartesi günü şampiyonluk yarışı veren Eyüpspor’a konuk olacak.