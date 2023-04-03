Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de hükmen galip geldiği Yeni Malatyaspor dışındaki son 3 galibiyetinde geriye düşmesine rağmen kazanan taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon hükmen galip sayıldığı Yeni Malatyaspor dışındaki son 3 galibiyetinde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kırmızılı-lacivertliler bu sürecin ilk maçında 20. haftada Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabakaya kötü başlayan kırmızı-lacivertliler, 23. dakikada Gabriel Torje’nin attığı golle geri düşmüştü ve daha sonra 50. dakikada Ali Özgün’ün, 66. dakikada ise Emircan Gürlük’ün golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

İzmir temsilcisi bir diğer galibiyetinde ise 27. haftada Tuzlaspor’u konuk etti. İlk yarım saati sessiz geçilen maçta 32. dakikada Kerim Alıcı’nın kendi kalesine attığı golle yine Altınordu yenik duruma geldi. Mücedelenin büyük bir bölümünü geride götüren ev sahibi, dakikalar 83 ve 89’u gösterdiğinde Ali Özgün ile Emircan Gürlük’ün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Kırmızı-lacivertliler, son olarak 28 Mart Salı günü Denizlispor’la karşı karşıya geldi ve 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun golüyle hemen maçın başında geriye düşmesine rağmen Kürşat Sürmeli’nin 11, Ali Özgün’ün ise 16. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 öne geçip, maçın kalan kısmında bulduğu gollerle maçıı 5-2 kazanmayı başardı.

Böylece Altınordu, bu karşılaşmaların hepsinde geriye düşmesine rağmen kazanmayı başaran taraf oldu.