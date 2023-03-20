Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de kazandığı son iki maçta geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmaları çevirip galibiyete ulaşmayı başardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kötü günler geçirse de; son 7 maçta aldığı 2 galibiyetle rahat bir nefes aldı. İzmir temsilcisi, bu sürçteki ilk galibiyetinde 15 Ocak 2023’te Gençlerbirliği’ni evinde ağırlamıştı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Gabriel Torje’nin golüyle kırmızı-lacivertliler geriye düşse de; daha sonraki dakikalarda Ali Özgün ve Emircan Gürlük’ün golleriyle Ankara temsilcisini 2-1 mağlup ederek 3 puana sahip olmuştu. Altınordu, bu galibiyetten 5 maç sonra bu kez de Tuzlaspor’u konuk etti ve karşılaşmanın 32. dakikasında Kerim Alıcı’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda yine Ali Özgün ve Emircan Gürlük’ün sahneye çıkmasıyla 2-1 öne geçen İzmir temsilcisi, mücadeleden önemli bir 3 puan almayı başardı. Böylece Altınordu, son iki galibiyetinde geriye düşmesine rağmen geriden gelip 3 puana uzanmış oldu.

Öte yandan kırmızı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Hasan Özer, Altınordu’nun başında çıktığı ilk maçta ilk galibiyet sevincini yaşadı.