Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 15. hafta mücadelesinde İskenderunspor’a 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk kez iç sahada mağlubiyet almış oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 15. hafta mücadelesinde İskenderunspor’la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da daha sonra skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Bu mücadele öncesinde bu sezon iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 berberlik alan kırmızı-lacivertliler, İskenderunspor mağlubiyetiyle birlikte taraftarının önündeki ilk yenilgisini almış oldu. Bu sonuçla birlikte Altınordu ikinci sıradaki yerini korusa da, lider Sarıyer’le arasındaki puan farkı 6’ya çıkmış oldu. Hafta sonu ise evinde Sarıyer’le karşı karşıya gelecek İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek puan farkını tekrar 3’e düşürmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertliler, ilk yarının son maçı olan bir sonraki hafta ise son sıradaki Afyonspor’un konuğu olacak. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Olcay Şahan ve öğrencileri, devreyi kayıpsız bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan ligde son olarak 317 gün önce Beyoğlu Yeni Çarşıspor’a evinde kaybeden Altınordu, İskenderunspor’a yenilerek iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.