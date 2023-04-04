Altınordu, evinde oynadığı son iki Spor Toto 1. Lig maçını kazanarak 6 puan elde etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni teknik direktörü Hasan Özer’le birlikte performansını yükseltmeye başladı. İzmir temsilcisi, ilk olarak evinde oynadığı maçlarda bu farkını gösterdi. Altınordu, 27. haftada konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-1 mağlup edip 5 maç sonra iç sahada galibiyetle tanışmıştı.

Bu sezon evinde arka arkaya müsabaka kazanamayan Altınordu, 29. haftada Denizlispor’u da 5-2 yenip bu sezon ilk kez evinde üst üste 2 maç kazanmış oldu.

Öte yandan Altınordu, 8 Nisan Cumartesi günü sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor’u konuk edecek.