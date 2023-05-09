Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanacak Altınordu-Erzurumspor FK müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Altınordu, 16 Mayıs Salı günü Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri 15 TL olarak belirlenip Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.
Öte yandan kadın ve çocuk taraftarlar karşılaşmaya ücretsiz olarak izleyebilecek.