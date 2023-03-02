Öte yandan İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Yusuf Can Esendemir, Arif Şimşir ve Volkan Fındıklı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Altınordu, Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 20.00’de başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, 17 puanla düşme hattında yer alırken, Pendikspor ise 37 puanla 5. sırada play-off yarışı veriyor. Altınordu, mücadeleyi kazanarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

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