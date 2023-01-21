Altınordu, dün oynanan lig müsabakasında Sakaryaspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek bu sezon dış sahadaki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Altınordu, dün oynanan lig müsabakasında Sakaryaspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek bu sezon dış sahadaki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gökhan Ünal’la birlikte ligde yeni bir döneme başladı. Kırmızı-lacivertliler, genç çalıştırıcı ile 2 maça çıkarken bu süreçte 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve düşme potasının ilk basamağına kadar yükseldi. İzmir temsilcisi, bu çıkışını devam ettirmek ve alt sıralardan kurtulmak için 21. haftanın açılış maçında Sakaryaspor’a konuk oldu. Altınordu, deplasmanda oynadığı zorlu maçı 2-1 kaybetti ve sahadan mutsuz ayrılan taraf oldu. Kırmızı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte bu sezon dış sahadaki arka arkaya 5. yenilgisini yaşarken toplamda da 6. mağlubiyetini elde etti.