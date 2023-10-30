Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son iki maçını kazanarak 10 puanla 12. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 8 maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak son sıralara demir atmıştı. İzmir temsilcisi, bu kötü gidişatı sonlandırmanın yollarını ararken, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Kırklarelispor’u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler, bu durumu devam ettirmek için hafta için de yoğun bir program geçirirken, hafta sonu konuk olduğu Zonguldak Kömürspor’u da deplasmanda 3-1 yenerek bu sezonki ikinci maçını kazandı. Son iki haftada 6 puan alan İzmir temsilcisi, puanını 10’e yükseltti ve ligde 12. sıraya kadar çıkmayı başardı. Düşme hattı ile arasında 1 puan bulunan Altınordu, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon’u yenerek düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka’nın bu performansın devam etmesi için tesislerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.